Нападник Фламенго Лінкольн близький до переходу в київське Динамо у зимове трансферне вікно.

За інформацією журналіста Йонаса Стельмана, Динамо є головним претендентом на трансфер Лінкольна.

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Називається і потенційна сума трансферу – 30 млн реалів (близько 4,7 млн євро) за 80% прав на гравця. Портал Transfermarkt оцінює бразильця у 5,4 млн євро.

До слова, Лінкольн зіграв у 20 матчах Фламенго цього сезону, записавщи до свого активу 3 голи та асист.

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