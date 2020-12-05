Нападающий Фламенго Линкольн имеет два варианта продолжения карьеры – среди них и киевское Динамо.

Форвард не желает переходить в кипрский Пафос, из-за чего был наказан Фламенго и отправлен в молодежную команду.

Динамо может заплатить серьезную сумму за потенциального новичка из Бразилии

По информации Globoesporte, клубы уже договорились о трансфере – киприоты должны заплатить 4 млн долларов за 75 процентов прав на игрока. Впрочем, ни Линкольн, ни его агент не желают такого продолжения карьеры и продолжают ждать предложения от Динамо.

Стоит отметить, что Пафос возглавляет экс-наставник СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко, а в составе команды выступает бывший вратарь киевского клуба Артур Рудько. К слову, Линкольн сыграл в 20 матчах Фламенго в этом сезоне, записав в свой актив 3 гола и ассист.

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