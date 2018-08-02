Динамо не робило пропозицій щодо форварда Дербі Видри

Представники київського Динамо не виходили на менеджмент англійського Дербі Каунті з приводу трансферу нападника Матея Видри.

"Він – наш гравець. Це все, що можу сказати. Ним цікавився Лідс, про що, думаю, знають усі. Я навіть бачив телевізійний сюжет про це.

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Але все завершилось, він залишився в Дербі й з того часу пропозицій щодо нього не надходило. Поки це не остаточно, час ще є. Але люди, які можуть вигравати для нас матчі, потрібні нам", – заявив керманич "баранів" Френк Лемпард у коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що київське Динамо в пошуках нападника зупинилось на двох кандидатурах – Видри та форварда аргентинського Расінга Браяна Мансільї.

Матей Видра є вихованцем чеської Височини. Також він грав за Банік, Удінезе, Брюгге, Уотфорд, Вест Бромвіч і Редінг. У сезоні 2017/18 нападник збірної Чехії став найкращим бомбардиром Чемпіоншип – він забив 21 м'яч за Дербі Каунті.