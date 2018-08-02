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Буено попрощався із Сантосом – перехід у Динамо став ближчим

10:52 598 Читать на русском
Буено попрощався із Сантосом – перехід у Динамо став ближчим
Вітор Буено / ФК Сантос

Атакувальний півзахисник Сантоса Вітор Буено попрощався з клубом і його вболівальниками перед підтвердженням трансферу до київського Динамо.

"Більше я не Сантіста. Я просто пишу, щоб попрощатися з вами. Вдячний за все, що зробили для мене впродовж трьох років. За підтримку та прихильність, а також випробування, через подолання яких я став більш зрілою і кращою людиною.

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Дякую Сантосу за втілення своєї мрії дитинства, мрії моєї сім'ї. Назавжди залишусь уболівальником. Завжди в моєму серці", – написав Буено в своєму Інстаграм.

Очікується, що невдовзі Динамо офіційно підтвердить трансфер бразильця. За неофіційною інформацією, "біло-сині" взяли Буено в оренду на 2 роки, також у киян є опція викупу контракту бразильця у Сантоса за 10 млн євро.

Вітор Буено став відкриттям чемпіонату Бразилії в 2016 році. Минулого літа він отримав важку травму, через яку втратив місце в основі "риб". 21-річний гравець може зіграти на позиції "десятки", а також вінгера.

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