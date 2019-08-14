Динамо не продасть Шапаренка – у хавбека є протекція Григорія Суркіса, – ЗМІ

Один з головних талантів киян найімовірніше не покине клуб цього літа.

У Миколи Шапаренка є певний кредит довіри в столичному гранді.

"Інформація про переговори Шапаренка із Зорею – неправда. Якби він так зробив, сам би почав якісь переговори з Зорею, то у нього були б дуже серйозні проблеми. Такий трансфер можливий тільки на рівні керівників клубів, але таких переговорів немає.

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Шапаренко – улюблений гравець Григорія Суркіса. Тому не так все просто, його будуть тримати до останнього.

Чому Шапаренко не грає? Він насправді зараз виглядає паскудно, це кажуть всі тренери. У нього немає конфлікту з Хацкевичем, як це було раніше. У людини дуже важкий характер. Якщо його не ставлять в склад, то він приймає це близько до серця. З ним важко впоратися. Але я не хочу захищати Хацкевича. Хороший тренер повинен знаходити підхід до всіх гравців. А якщо не можеш знайти, то треба тоді просто відправляти, не тримати", –заявив ведучий програми ТаТоТаке Сергій Болотніков.

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