toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - БРЮГГЕ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Динамо не продасть Шапаренка – у хавбека є протекція Григорія Суркіса, – ЗМІ

14:31 2750 Читать на русском
Динамо не продасть Шапаренка – у хавбека є протекція Григорія Суркіса, – ЗМІ
Микола Шапаренко / Фото ФК Динамо

Один з головних талантів киян найімовірніше не покине клуб цього літа.

У Миколи Шапаренка є певний кредит довіри в столичному гранді.

"Інформація про переговори Шапаренка із Зорею – неправда. Якби він так зробив, сам би почав якісь переговори з Зорею, то у нього були б дуже серйозні проблеми. Такий трансфер можливий тільки на рівні керівників клубів, але таких переговорів немає.

Хацкевич офіційно звільнений з Динамо – тренерський штаб також пішов у відставку

Шапаренко – улюблений гравець Григорія Суркіса. Тому не так все просто, його будуть тримати до останнього.

Чому Шапаренко не грає? Він насправді зараз виглядає паскудно, це кажуть всі тренери. У нього немає конфлікту з Хацкевичем, як це було раніше. У людини дуже важкий характер. Якщо його не ставлять в склад, то він приймає це близько до серця. З ним важко впоратися. Але я не хочу захищати Хацкевича. Хороший тренер повинен знаходити підхід до всіх гравців. А якщо не можеш знайти, то треба тоді просто відправляти, не тримати", –заявив ведучий програми ТаТоТаке Сергій Болотніков.

"Шапаренко у "дублі" – невипадково". Чому Сидорчук нагадав Белькевича, а Можаровський судив "не по-футбольному"

blog_ava
Динамо – Брюгге: браво за душевну гру, шок від провалів, вбивчі заміни – трилер з 6 голів і 2 вилучень на прощання з ЛЧ
02:15
16565
Теги
Динамо Динамо Микола Шапаренко Микола Шапаренко Григорій Суркіс Трансфери Динамо Київ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
47
хв
Ліверпуль
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук