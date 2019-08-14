Динамо не продаст Шапаренко – у хавбека есть протекция Григория Суркиса, – СМИ

Один из главных талантов киевлян скорее всего не покинет клуб этим летом.

У Николая Шапаренко есть определенный кредит доверия в столичном гранде.

"Информация о переговорах Шапаренко с Зарей – неправда. Если бы он так сделал, сам бы начал какие-то переговоры с Зарей, то у него были бы очень серьезные проблемы. Такой трансфер возможен только на уровне руководителей клубов, но таких переговоров нет.

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Шапаренко – любимый игрок Григория Суркиса. Поэтому не так все просто, его будут держать до последнего.

Почему Шапаренко не играет? Он на самом деле сейчас выглядит отвратительно, это говорят все тренеры. У него нет конфликта с Хацкевичем, как это было раньше. У человека очень тяжелый характер. Если его не ставят в состав, то он принимает это близко к сердцу. С ним трудно справиться. Но я не хочу защищать Хацкевича. Хороший тренер должен находить подход ко всем игрокам. А если не можешь найти, то надо тогда просто отправлять, не держать", – заявил ведущий программы ТаТоТаке Сергей Болотников.

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