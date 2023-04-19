Наставник Динамо U-19 Ігор Костюк не відкидає можливості спробувати свої сили у головній команді.

– Вас неодноразово "сватали" у першу команду у світлі того, що клуб робить ставку на власних вихованців. Як ви ставитеся до цієї інформації?

– Це дуже приємно. Там багато моїх вихованців. Я розумію їхній потенціал, психологію.

Під питанням не лише Луческу – гра з Шахтарем вирішить долю деяких футболістів Динамо

– Ви готові до цього виклику?

– Я до цього рухаюсь. Восени отримав ліцензію PRO УЄФА. Це найвища тренерська категорія. Тепер є можливість працювати на рівні УПЛ та закордонних чемпіонатів. Мені цікавий тренерський прогрес, розвиток гравців під власним контролем. Хочеться не тільки працювати із ними 2-3 роки, але і здобувати золоті нагороди, Кубки у дорослому футболі та виступати успішно у єврокубках.

– Чи були пропозиції від інших команд?

– Зараз про це недоречно казати. Такі пропозиції були, але я б не хотів говорити про них конкретно. Я працюю в Динамо, – сказав Костюк у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, після 21-го туру Динамо у турнірній таблиці УПЛ йде четвертим, відстаючи від лідера – Шахтаря – на 9 очок (у "гірників" є ще гра у запасі).

Луческу варто піти: головна проблема румуна, дороговказ від Шахтаря і гідна заміна іншим іноземцем, якого ви знаєте