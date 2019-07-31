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Брюгге – Динамо: відомий порядок продажу квитків для вболівальників киян

10:55 263 Читать на русском
Брюгге – Динамо: відомий порядок продажу квитків для вболівальників киян
Брюгге – Динамо: квитки – де купити / ФК Динамо

Став відомий порядок реалізації квитків на перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2019/20 Брюгге – Динамо.

 

Вболівальники Динамо, які планують підтримати команду у виїзному поєдинку з Брюгге, зможуть придбати квитки на гру в офісі фан-клубу киян (вул. Грушевського, 3) до 1 серпня. Режим роботи – з 10:00 до 18:00 (субота та неділя – вихідні).

Динамо – Брюгге: квитки на матч Ліги чемпіонів надійшли у продаж

Вартість одної перепустки складає 10 євро. Саме в такій валюті і без решти слід оплачувати за квитки. Також на кожен квиток необхідно мати документ, що засвідчує особу, інформує офіційний сайт киян.

Також квитки для вболівальників Динамо будуть продаватися безпосередньо у Брюгге напередодні матчу. Детальнішу інформацію про час та місце продажу буде надано додатково.

Нагадаємо, поєдинок Брюгге – Динамо пройде на стадіон Ян Брейдель 6 серпня. Початок о 21:30. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня у Києві (початок о 20:30).

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