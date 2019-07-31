Динамо за крок від підписання Родрігеса – гравець летить в Україну на медогляд

Динамо близьке до підписання вінгера збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса. Очікується, що офіційно про перехід оголосять у п'ятницю.

Вінгер збірної Люксембургу Жерсон Родрігес, який виступає за японський клуб Джубіло Івата, продовжить кар'єру в київському Динамо.

Динамо заплатить за Жерсона Родрігеса 2 мільйони євро – кияни вже узгодили з гравцем особистий контракт

У четвер 24-річний гравець вилетить з Японії в Україну та пройде медобстеження, а в п'ятницю, 2 серпня, підпише трирічний контракт з Динамо, повідомляє Tageblatt.

Японці отримають за свого гравця близько двох мільйонів євро, а Родрігес стане третім новачком Динамо після Мохаммеда Кадірі та Олександра Караваєва.

До слова, Родрігес у нинішньому сезоні чемпіонату Японії провів за Джубіло Івату 15 матчів, в яких забив 5 голів. Також він грав у обох матчах Люксембургу проти України у відборі до Євро-2020. У першому з них саме автогол Жерсона приніс "синьо-жовтим" перемогу.

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