"Будьте впевнені, що незабаром у нього з'явиться подразник, і він стане великим гравцем. Він несе величезну ношу свого прізвища, тому, наприклад, я попросив свого сина Развана стати воротарем, щоб його постійно не порівнювали зі мною.

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Янісу потрібен такий тренер, як я, який вміє працювати з молодими талантами. Але його перехід занадто дорогий. Динамо не може собі дозволити купити цього футболіста.

Не будемо забувати, що я готував його батька, Георге Хаджі, до чемпіонату світу в Америці, коли привіз його у Брешію з мадридського Реала. Але потім я спеціально принизив його, назвав товстим і тримав в резерві, щоб розвинути його почуття гордості. І ми знаємо, що з цього вийшло", – цитує Луческу playsport.ro.

Додамо, що Яніс Хаджі у свої 22 роки встиг змінити уже 5 клубів. Успішним можна вважати лише нинішній сезон у складі Рейджерс, за який він уже зіграв 27 матчів – 4 голи та 10 асистів. Його батько, Георге Хаджі, встиг пограти за Реал та Барселону. Був лідером сенсаційної збірної Румунії, яка ледь не продерлася у півфінал ЧС-1994, і потрапив у символічну команду того мундіалю.

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