"Будьте уверены, что вскоре у него появится раздражитель, и он станет великим игроком. Он несет огромную ношу своей фамилии, поэтому, например, я попросил своего сына Развана стать вратарем, чтобы его постоянно не сравнивали со мной.

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Янису нужен такой тренер, как я, который умеет работать с молодыми талантами. Но его переход слишком дорогой. Динамо не может себе позволить купить этого футболиста.

Не будем забывать, что я готовил его отца, Георге Хаджи, к чемпионату мира в Америке, когда привез его в Брешию из мадридского Реала. Но потом я специально унизил его, назвал толстым и держал в резерве, чтобы развить его чувство гордости. И мы знаем, что из этого вышло", – цитирует Луческу playsport.ro.

Добавим, что Янис Хаджи в свои 22 года успел сменить уже 5 клубов. Наиболее успешным можно считать лишь нынешний сезон в составе Рейджерс, за который он уже сыграл 27 матчей – 4 гола и 10 ассистов. Его отец, Георге Хаджи, успел поиграть за Реал и Барселону. Был лидером сенсационной сборной Румынии, которая едва не прорваалась в полуфинал ЧМ-1994, и попал в символическую команду того мундиаля.

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