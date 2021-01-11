Ліель Абада, вінгер Маккабі Петах-Тіква, не переїде в Україну цієї зими.

Талановитим ізраїльтянином цікавилося київське Динамо. Сторони вели дуже активні переговори щодо трансферу Абади, але угода провалилася.

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За інформацією One.co.il, керівництво Маккабі Петах-Тікви остаточно вирішило не продавати 19-річного футболіста цієї зими, однак готове повернутися до переговорів наступного літа.

"Зараз для нього це найкраще рішення, воно піде йому на користь. Абада залишиться в команді, а влітку подивимося, що буде", – цитує видання представника Маккабі.

Раніше повідомлялося, що Динамо стало єдиним клубом, який офіційно звернувся щодо трансферу гравця. Маккабі Петах-Тіква мав би отримати від киян за Абаду 5 мільйонів євро. Окрім того, ізраїльтяни зберігали б право на 20% від суми подальшого трансферу.

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