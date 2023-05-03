Нападник Владислав Ванат визнаний найкращим гравцем Динамо у квітні. Форвард набрав 62% голосів уболівальників, інформує офіційний сайт киян.

Луческу сам захотів робити операцію в Україні – Динамо розкрило мотиви наставника і повідомило про його стан

Друге місце посів Олександр Андрієвський, за якого віддали голоси 12% респондентів. Топ-3 замкнув Беніто (11%). Далі йдуть Антон Царенко (8%) та Сергій Сидорчук (7%). В опитуванні взяли участь майже 3,5 тисячі вболівальників.

У квітні Динамо зіграло 5 матчів – перемоги над Львовом (2:0), Минаєм (2:0) і Металістом (3:1), нічиї з Шахтарем (1:1) та Рухом (1:1). Ванат забив по голу у 4-х поєдинках, не відзначившись лише у грі з Шахтарем.

Після 23-х турів УПЛ Динамо посідає 4 місце, набравши 44 очки. Відставання від Зорі складає 5 пунктів, від Шахтаря – 12.

Динамо на паузі, Луческу під ножем – дві кандидатури і відкладена розв'язка