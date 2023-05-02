"Мірчі Луческу зробили операцію на нозі в Києві, вона пройшла успішно. Рішення зробити операцію в Україні, а не в європейських країнах, було ухвалено головним тренером після матчу з Шахтарем, щоб показати свою відданість та підтримку Україні та українському народу. А також щоб перебувати поряд з командою і стежити за її тренувальним процесом.

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Найближчим часом Луческу розпочне реабілітацію під контролем столичних лікарів. Також ситуацію під контролем тримає динамівський медперсонал, який допоможе тренеру пройти швидке та успішне відновлення у Києві. Наставник перебуває у чудовому настрої, доброму гуморі і вже рветься до роботи. У понеділок він вже робив перші кроки палатою. Мірча Луческу передає привіт команді та її вболівальникам", – йдеться у повідомленні прес-служби Динамо.

Нагадаємо, через погіршення стану здоров'я 77-річного румуна на чолі киян його замінив Олександр Шовковський. Динамо вже встигло зіграти один матч під керівництвом своєї легенди, обігравши харківський Металіст (3:1).

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