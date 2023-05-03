Нападающий Владислав Ванат признан лучшим игроком Динамо в апреле. Форвард набрал 62% голосов болельщиков, сообщает официальный сайт киевлян.

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Второе место занял Александр Андриевский, за которого отдали голоса 12% респондентов. Топ-3 замкнул Бенито (11%). Далее следуют Антон Царенко (8%) и Сергей Сидорчук (7%). В опросе приняло участие почти 3,5 тысячи болельщиков.

В апреле Динамо сыграло 5 матчей – победы над Львовом (2:0), Минаем (2:0) и Металлистом (3:1), ничьи с Шахтером (1:1) и Рухом (1:1). Ванат забил по голу в 4-х поединках, не отличившись только в игре с Шахтером.

После 23 туров УПЛ Динамо занимает 4 место, набрав 44 очка. Отставание от Зари составляет 5 пунктов, от Шахтера – 12.

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