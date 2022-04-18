Київське Динамо пішло на поступки збірній Україні та досягнуло домовленості щодо відправки своїх гравців у національну команду.

Павелко у своєму Facebook повідомив, що у телефонній розмові з Ігорем Суркісом досягнули домовленості щодо майбутнього від'їзду гравців Динамо у розташування збірної України.

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Зазначається, що футболісти "біло-синіх" прибудуть до національної команди вже 3 травня та зможуть провести повноцінну підготовку під керівництвом Олександра Петракова.

Нагадаємо, кияни відмовлялись відпускати гравців Динамо у збірну України на збори, які мали відбутись 29 квітня. "Біло-сині" ж хотіли відправити футболістів аж 23 травня. Поєдинок з Шотландією за право вийти на ЧС-2022 відбудеться 1 червня, переможець розіграє путівку на Мундіаль 5 червня у поєдинку з Уельсом.

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