Киевское Динамо пошло на уступки сборной Украины и достигло договоренности по поводу отправки своих игроков в национальную команду.

Павелко в своем Facebook сообщил, что в телефонном разговоре с Игорем Суркисом достигли договоренности о предстоящем отъезде игроков Динамо в расположение сборной Украины.

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Отмечается, что футболисты "бело-синих" прибудут в национальную команду уже 3 мая и смогут провести полноценную подготовку под руководством Александра Петракова.

Напомним, киевляне отказывались отпускать игроков Динамо в сборную Украины на сборы, которые должны были состояться 29 апреля. "Бело-синие" хотели отправить футболистов аж 23 мая. Поединок с Шотландией за право выйти на ЧМ-2022 состоится 1 июня, победитель разыграет путевку на Мундиаль 5 июня в поединке с Уэльсом.

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