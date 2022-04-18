Луческу: Тренер збірної України може забрати гравців Динамо хоч завтра
Головний тренер Динамо Мірча Луческу поділився думками щодо гучного скандалу між київським клубом та збірною України та висловив готовність піти на поступки.
"Динамо відмовляється відпускати гравців у національну команду? Це неправда. Це просто алібі, яке шукають деякі люди. З самого початку я говорив, що головна ціль українського футболу – кваліфікувати національну команду на чемпіонат світу. Вся ця тренувальна програма, яку я розробив, – для ЧС, тому що в мене нема змагань, немає цілі. Це наша спільна мета. Національна.
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Збірна складається з гравців Динамо, Шахтаря та легіонерів. У мене була дискусія з президентом федерації Андрієм Павелком, в якій я сказав йому, чим я хочу займатися, і запросив тренера Петракова приїхати сюди, стежити за підготовкою гравців. Також поїхати до Шахтаря.
Я знаю, проте легіонери все одно не можуть приїхати, лише після чемпіонатів, які закінчуються у 20-х числах травня. Думаю, це було б помилкою, якби були лише гравці Динамо та Шахтаря. Вони можуть добре підготуватись у своїх командах. Для того, щоб покинути клуби, має бути логіка. Було б помилкою ділити футболістів на 2 групи – місцевих та легіонерів. Було б помилкою тримати їх так протягом місяця.
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23 травня – не запізно, аби відправити гравців у збірну? Президент був розчарований. 23 травня – офіційна дата, коли клуби зобов’язані відпустити гравців. Зі свого боку я не бачу проблеми. Тренер може забрати гравців хоч завтра, якщо захоче, якщо він вважає, що це допоможе у кваліфікації. Це відповідальність тренера, федерації. Але потрібна згода президентів клубів, адже вони платять гравцям.
Футболісти? Вони розчаровані ситуацією. Я сказав їм, що вони можуть покинути клуб у будь-який момент, якщо це необхідно. Знову ж, моя мета – допомогти футболістам підготуватись до ігор за збірну України", – розповів Луческу в інтерв'ю gsp.ro.
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