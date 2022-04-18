"Динамо відмовляється відпускати гравців у національну команду? Це неправда. Це просто алібі, яке шукають деякі люди. З самого початку я говорив, що головна ціль українського футболу – кваліфікувати національну команду на чемпіонат світу. Вся ця тренувальна програма, яку я розробив, – для ЧС, тому що в мене нема змагань, немає цілі. Це наша спільна мета. Національна.

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Збірна складається з гравців Динамо, Шахтаря та легіонерів. У мене була дискусія з президентом федерації Андрієм Павелком, в якій я сказав йому, чим я хочу займатися, і запросив тренера Петракова приїхати сюди, стежити за підготовкою гравців. Також поїхати до Шахтаря.

Я знаю, проте легіонери все одно не можуть приїхати, лише після чемпіонатів, які закінчуються у 20-х числах травня. Думаю, це було б помилкою, якби були лише гравці Динамо та Шахтаря. Вони можуть добре підготуватись у своїх командах. Для того, щоб покинути клуби, має бути логіка. Було б помилкою ділити футболістів на 2 групи – місцевих та легіонерів. Було б помилкою тримати їх так протягом місяця.

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23 травня – не запізно, аби відправити гравців у збірну? Президент був розчарований. 23 травня – офіційна дата, коли клуби зобов’язані відпустити гравців. Зі свого боку я не бачу проблеми. Тренер може забрати гравців хоч завтра, якщо захоче, якщо він вважає, що це допоможе у кваліфікації. Це відповідальність тренера, федерації. Але потрібна згода президентів клубів, адже вони платять гравцям.

Футболісти? Вони розчаровані ситуацією. Я сказав їм, що вони можуть покинути клуб у будь-який момент, якщо це необхідно. Знову ж, моя мета – допомогти футболістам підготуватись до ігор за збірну України", – розповів Луческу в інтерв'ю gsp.ro.

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