Динамо підписало контракт з вихованцем Монако
Французький хавбек Ноа Нехар став гравцем київського Динамо.
"З великою гордістю оголошую про підписання мого першого професіонального контракту з київським Динамо. Дякую моїй родині, агентству VV Consulting, і всім моїм рідним за їхню підтримку на цьому новому етапі мого життя. Важка частина починається зараз", – написав Нехар у своєму Instagram.
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Додамо, що Динамо наразі не оголошувало про підписання контракту з гравцем, який є вихованцем академії французького Монако.
Відзначимо, що Нехар є клієнтом агентства VV Consulting, яке належить колишньому віце-президенту Монако Вадиму Васільєву. Динамо вже співпрацювало з компанією, підписавши Самбу Діалло минулого літа. Батько Ноа, Бахір Нехар, працює адміністратором збірної Франції з 2015 року, яка стала чемпіоном світу в 2018 році.
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