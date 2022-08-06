"Я так розумію, що Антюх – це вже не той гравець, на якого покладається Мірча Луческу. Навіть на матч зі Штурмом він не був у заявці. Не виключаю, що, можливо, Антюх піде в Зорю.

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Це була креатура Луческу. Коли він ще грав у Колосі, то Мірча в ньому побачив гравця, який здатен підсилити Динамо. Його взяли, минуло десь півтора року, і, наскільки я знаю, що Мірча Луческу в розмові з братами Суркісами визнав, що брати цього гравця було його помилкою.

Фізично – немає питань. Класний, потужний, однак в плані інтелекту – він не дотягує до рівня Динамо", – розповів Бурбас у програмі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Нагадаємо, 25-річний атакувальний хавбек приєднався до київського клубу влітку 2021-го. Його контракт з Динамо чинний ще 3 роки, а за першу команду вінгер зіграв лише 4 офіційні матчі, результативними діями не відзначався.

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