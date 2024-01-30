"Знаю точно, что Динамо хотело Слюбика и Сапугу из Руха. Говорили на уровне владельцев клубов. Григорий Козловский назвал трансферную стоимость – 7 миллионов евро за каждого. Динамо даже близко не готово платить такие деньги, а Козловский говорит: "А мы дешево продавать футболистов не будем".

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Он убежден, что у него очень качественные молодые футболисты, которые со временем и приобретенным опытом элитного украинского футбола будут стоить тех денег, которые его как владельца клуба устроят. Динамо отказалось от приобретения этих игроков и сейчас в поиске", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, в текущем сезоне Слюбик провел за Рух 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Сапуга в 17 поединках отметился 1 ассистом.

К слову, ранее об интересе к 19-летнему Слюбику заявляли Лацио, немецкие Унион и Вольфсбург и пражская Славия, а 20-летнего Сапугу хотели видеть у себя Милан и швейцарский Базель.

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