Чергові неприємності спіткали Георгія Бущана, інформує офіційний сайт київського клубу.

Динамо офіційно повернуло свого вихованця – забивав Барселоні, а тепер повинен замінити Забарного

Основний голкіпер Динамо пропускав перші турецькі спаринги через запалення ахіллового сухожилля, а тепер змушений робити операцію з видалення міжхребцевої грижі. Орієнтовний термін відновлення – 4-6 тижнів, тобто до офіційних змагань (початок березня) Бущан ризикує не повернутися в стрій.

У Дениса Бойка також серйозна травма, тому поки в розпорядженні Мірчі Луческу з досвідчених воротарів є лише Руслан Нещерет.

Нагадаємо, раніше Динамо надовго втратило Богдана Лєднєва. Вінгер щойно повернувся з оренди у Фехерварі та відразу зламав гомілку, вилетівши щонайменше на 3 місяці.

Динамо з камбеком вперше не програло у 2023 році – дебют юного бомбардира, 2 шедеври і привоз, травма одного з найкращих