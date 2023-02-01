Київський клуб офіційно підтвердив дострокове повернення центрбека Максима Дячука з оренди в Олександрії.

Забарний у Борнмуті: за яких умов Динамо отримає 5 мільйонів фунтів бонусів

Захисник пройшов різні вікові категорії Динамо і навіть забивав Барселоні в рамках Юнацької ліги УЄФА. Минулого літа 19-річного Дячука відправили в Олександрію для здобуття ігрової практики на дорослому рівні. Оборонець у першій половині сезону провів на полі 340 хвилин, результаативними діями не відзначався. Орендна угода з Олександрією була розрахована до літа 2024-го, однак Динамо мало право дострокового повернення Дячука.

Нагадаємо, в останній день європейського трансферного вікна "біло-сині" відпустили ключового захисника Іллю Забарного, за якого Борнмут заплатив близько 25 млн фунтів.

Динамо повернуло універсального солдата – що тепер?