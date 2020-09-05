Захисник Динамо Денис Попов поміркував над перспективами своєї команди у матчі кваліфікаційного ранду найпрестижнішого єврокубку проти АЗ.

"Важко сказати, чи алкмаарці найважчий варіант із тих, які могли нам випасти. Напевно, фаховіше зможе сказати лише тренер.

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На мою думку, це хороший суперник. У Нідерландах вони до останнього туру боролися за чемпіонство з Аяксом", – цитує Попова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вже 15 вересня Динамо прийматиме нідерландський АЗ в рамках 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.

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