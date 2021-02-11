Нападник Динамо Назарій Русин може покинути київський клуб у зимове трансферне вікно.

Польська Легія бажає підсилити склад Назарієм Русином у зимове трансферне вікно, повідомляє польський журналіст Куба Северин у своєму твіттері.

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Затримку в переговорах спричинили різні погляди клубів на угоду. Динамо бажає відпустити Русина в "суху" оренду на півроку, тоді як Легія – із правом викупу по завершенні сезону 2020/21.

До слова, нападник провів лише 1 матч у складі киян у поточному сезоні, не відзначившись результативними діями.

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