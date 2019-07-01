Динамо може повернутись до трансферу Матара – Гельзін назвав справжню причину зриву переходу

У президента донецького Олімпіка своя версія подій у трансферних переговорах з Динамо.

"Кияни до нас першими звернулися. Надійшов дзвінок від керівництва клубу. Питання полягало більше не в ціні, а в перспективах Матара в київській команді. Він, найімовірніше, не був би гравцем основного складу.

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А щоб далі бути партнерами з Динамо щодо Матара, мені потрібно, щоб він мав постійну ігрову практику і ріс як футболіст. Для подальшої перспективи розвитку краще залишити Дійє в Олімпіку.

Сенегалець буде виходити у нас в стартовому складі, показуючи рівень футболу, який він демонстрував у весняній частині чемпіонату. Таким чином, він може у нас рости і розвиватися значно швидше. У будь-який момент Динамо має право його викупити, якщо цей гравець йому знадобиться.

Не надто хочеться обговорювати трансферну вартість. Ми хочемо, щоб Матар трохи більше "обтерся", допомагав нашому клубу, ще хоча б півроку або рік, а далі будемо говорити про його ціну. За словами агентів, які ведуть сенегальця, ця цифра досить значна", – заявив Гельзін в коментарі Footboom.

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