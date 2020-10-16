Антон Млінаріч найближчим часом має прибути до Києва на перегляд у Динамо.

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За інформацією The World Game, "біло-сині" зацікавлені у переході 18-річного гравця юнацької збірної Австралії. Видання зазначає, що такий варіант Динамо запропонував колишній гравець киян Мілош Нінковіч, який наразі виступає за Сідней. Він впевнений, що для молодого захисника це буде хороший варіант розвитку.

Також повідомляється, що Млінаріч має провести в розташуванні Динамо другу половину жовтня і листопад – лише після цього, якщо справить враження, зможе підписати з киянами повноцінний контракт. Наразі відомо, що Сідней вже погодився відпустити футболіста до Києва і навіть звернувся до уряду Австралії з проханням видати Антону дозвіл на подорож до Східної Європи.

Зауважимо, 18-річний Млінаріч виріс на заході Сіднея, має австралійське громадянство, але у нього є хорватське коріння. Антон ще не дебютував за першу команду Сіднея – виступав за Сідней-2 і колектив U-21. За юнацьку збірну Австралії U-17 центральний оборонець провів 4 матчі на ЧС-2019.

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