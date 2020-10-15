Журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас заявив, що динамівці отримають достойні призові за участь у груповому етапі ЛЧ.

Супряга, Шепелєв та Попов на тренуванні Динамо / Сайт клубу

"За вихід в групу ЛЧ гравці, тренери та персонал Динамо на команду отримають 3 млн доларів преміальних.

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З боку керівництва клубу виглядає щедро. З погляду гравців – усвідомлення, що кропітка робота влітку того вартувала", – написав Ігор Бурбас у своєму Twitter.

Нагадаємо, Динамо вперше за 4 роки зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів. Востаннє команда грала в найпрестижнішому турнірі Європи ще за часів Сергія Реброва. Динамо зуміло здолати Гент у плей-офф кваліфікації із загальним рахунком 5:1 (2:1 та 3:0). До цього підопічні Мірчі Луческу пройшли нідерландський АЗ у третьому кваліфікаційному раунді.

Динамо зіграє у групі G з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем. Поєдинок з туринцями пройде вже 20 жовтня на НСК Олімпійський, початок о 19:55.

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