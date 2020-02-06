Динамо може підписати нового опорника у разі відходу Кадірі

Київське Динамо розглядає варіанти підсилення на позицію опорного півзахисника.

Клуб активно шукає покупця для ганця Мохамеда Кадірі, стверджує 1927.kiev.ua.

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Африканський хавбек приєднався до Динамо влітку минулого року, однак не зміг стати гравцем основи – всього чотири матчі і жодної результативної дії у першій половині сезону. Якщо Динамо знайде нове місце роботи для Кадірі, то існує варіант з підписанням нового опорника. Зимове трансферне вікно в Україні триватиме до 28 лютого.

Нагадаємо, раніше Динамо підсилилося півзахисником Беніто і форвардом Ібрагімом Каргбо, обидвоє прийшли на правах вільних агентів.

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