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Динамо может подписать нового опорника в случае ухода Кадири

14:14 151 Читати українською
Динамо может подписать нового опорника в случае ухода Кадири
Мохамед Кадири / 1927.kiev.ua

Киевское Динамо рассматривает варианты усиления на позицию опорного полузащитника.

Клуб активно ищет покупателя для ганца Мохаммеда Кадири, утверждает 1927.kiev.ua.

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Африканский хавбек присоединился к Динамо летом прошлого года, однако не смог стать игроком основы – всего четыре матча и ни одного результативного действия в первой половине сезона. Если Динамо найдет новое место работы для Кадири, то существует вариант с подписанием нового опорника. Зимнее трансферное окно в Украине продлится до 28 февраля.

Напомним, ранее Динамо усилилось полузащитником Бенито и форвардом Ибрагимом Каргбо, оба пришли на правах свободных агентов.

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