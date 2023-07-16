Динамо розгромило кіпрський Аріс у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Товариський матч 16 07 2023

Динамо – Аріс – 4:0

Голи: Сидорчук, 42, Беніто, 48, Волошин, 88, 90+1

Команди не могли забити аж до 42 хвилини, коли Сидорчук обікрав захисника та легко реалізував вихід віч-на-віч. На старті другої половини Беніто подвоїв перевагу – нігерієць після скидки Шапаренка розстріляв воротаря Аріса.

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Динамо і далі контролювало гру, створивши кілька класних моментів. В кінці гри "біло-сині" зробили перемогу розгромною – Назар Волошин оформив швидкий дубль, а гольові передачі обидва рази йому віддавав Караваєв.