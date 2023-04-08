Динамо Київ і Минай зустрічаються в 20-му турі УПЛ. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Динамо – Минай стартував о 13:00 на київському стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Підопічні Мірчі Луческу навесні двічі виграли і двічі програли – як наслідок, кияни посідають 4 місце турнірної таблиці, відстаючи від Зорі на 4 очки. СК Дніпро-1 відірвався на 6 балів, Шахтар – на 7.

Динамо – Минай: анонс матчу УПЛ

Минай у 2023 році зіграв уже 5 поєдинків Прем'єр-ліги – одна перемога, одна нічия та три поразки. Команда Володимира Шарана йде на 12-й позиції, перебуваючи на межі зони перехідних матчів. Поєдинок першого кола завершився мінімальною перемогою Динамо з рахунком 1:0. Тоді єдиний гол забив Віктор Циганков, який вже виступає в Іспанії за Жирону.

Закарпатці ще жодного разу не відбирали очок у столичної команди. Усі 7 матчів проти "лисів" Динамо виграло із загальним рахунком 17:1. Шанс для команди Луческу перервати невдалу серію – останні два домашні матчі "біло-сині" програли, не забивши жодного м'яча.

Динамо досі змушене обходитися без Віталія Буяльського, який відбуває дискваліфікацію. Мірча Луческу зробив лише одну зміну після матчу зі Львовом – замість Караваєва справа в обороні вийшов Тимчик.

Пряма трансляція гри Динамо – Минай доступна на телеканалі 2+2, YouTube-каналі киян (із затримкою), а також у цій новині на "Футбол 24".

Стартові склади на матч Динамо – Минай:

Динамо: Нещерет – Тимчик, Дячук, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Беніто, Царенко, Лонвейк – Ванат.

Минай: Бандура – Гончар, Мельник, Кравчук, Нємчанінов – Гечев, Вітенчук, Шишка, Булеза – Твердохліб, Коломоєць.