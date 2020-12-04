У 5-му турі групового етапу єврокубків сезону 2020/21 українські команди здобули 2 перемоги з трьох можливих, що позитивно позначилось на розкладах у таблиці коефіцієнтів.

Україна після чергового туру єврокубків залишилась на 12-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, але значно скоротила відставання від шотландців.

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Перемоги Шахтаря над Реалом (2:0) та Зорі над Лестером (1:0) принесли в актив української асоціації 0,8 бала. Динамо поступилось Ювентусу (0:3), а тому пунктів не набрало. Тепер показник України складає 31,100. У Шотландії, яка йде 11-ю, менше набраних очок – Рейнджерс здолав Стандард, а от Селтік поступився Мілану. Загалом розрив між Україною та Шотландією становить лише 0,025 бала.

Натомість Туреччина відстає вже на цілий бал – Істанбул і Сівасспор програли свої матчі та не принесли в актив асоціації жодних очок.

Цікаво, що у топ-10 таблиці коефіцієнтів УЄФА жодних змін не відбулось – лідирує і надалі Іспанія.

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