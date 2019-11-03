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Динамо має налаштовуватися на Львів так, як на Шахтар, – Саленко

13:58 392 Читать на русском
Динамо має налаштовуватися на Львів так, як на Шахтар, – Саленко
Динамо прийме Львів / фото з відкритих джерел

Колишній нападник київського Динамо Олег Саленко вважає, що у підопічних Олексія Михайличенка не виникне проблем зі Львовом у матчі 13-го туру УПЛ.

 

"Головне зараз – домогтися позитивного результату. Після поєдинку з Шахтарем команда перебуває в хорошому тонусі. Потрібно грати в такий же футбол, як з "гірниками" в Кубку України, і забиті голи прийдуть.

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Потрібно налаштовуватися на Львів, як Шахтар або матч Ліги Європи – виходити і високо пресингувати, тиснути на суперника, тримати м'яч. Головне – не розслаблятися після першого забитого м'яча. Продовжувати в тому ж темпі грати. Якщо парочку заб'ють – можна починати грати в свій футбол.

Я бачу, що в команді налагоджуються зв'язки, це дуже стане в нагоді в чемпіонаті України. Щодо ротації, то буде дві-три заміни в порівнянні з кубковим матчем. Склад награється, і Олексій Михайличенко не робитиме кардинальних змін.

Думаю, буде рахунок 2:0 чи 3:0. Більше не потрібно – команда повинна грати у футбол, який подобається вболівальникам", – цитує Саленка 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо прийме Львів у рамках 13-го туру УПЛ. Матч відбудеться сьогодні на НСК Олімпійський, початок – о 17:00.

Динамо – Львів: анонс матчу УПЛ

blog_ava
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Динамо Динамо Динамо - Львів Олег Саленко
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