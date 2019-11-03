Динамо – Львів: анонс матчу УПЛ

Динамо в рамках 13-го туру УПЛ приймає Львів. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо за кілька днів пройшло шлях від ганьби до тріумфу, розписавши сенсаційну нічию з Карпатами та впевнено вибивши Шахтар з Кубку. Невдача з львів'янами чомусь була сприйнята вболівальниками та експертами фаталістично – ніби фатальний автогол Шабанова прийшов за гріхи у рівному першому таймі та за низьку реалізацію в другому. При цьому 24 удари по воротах, поперечина, стійка, влучання в руку та низка 100-відсоткових моментів забувалися – як і цей результат, адже далі стався суперматч проти "гірників", в якому кияни красиво винесли суперника.

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Перемога в Класичному виділяється на фоні інших успішних матчів під керівництвом Олексія Михайличенка. Динамо ефективно пресингувало на чужій половині поля й забуло про банальні лонгболи як засіб найшвидшого подолання центральної зони – "біло-сині" непогано комбінували й розривали Шахтар на контратаках через дві-три передачі низом. З позиційним наступом проблем трішки більше, але головним мінусом є низька реалізація – моментів у динамівців достатньо, а от результативність залишається невисокою. Саме через це і сталася нічия з Карпатами і саме на цей факт може сподіватися Львів.

Статистика протистояння Динамо зі Львовом

Всього: 9 матчів, 6 перемог Динамо, 1 нічия, 2 перемоги Львова, різниця м’ячів 13-6.

У Прем’єр-лізі: 9 матчів (+6, =1, -2, 13-6)

На тренерському містку "містян" сталася очікувана ротація. Команда Володимира Мазяра не виграла жодного з шести матчів УПЛ (при чотирьох поразках), забивши всього один гол і вилетівши з Кубку від Миная – таким чином, єдиним успіхом вже колишнього наставника стала кубкова перемога над Буковиною. Новим коучем став Егіше Мелікян, з яким кам'янська Сталь вилітала з еліти – втім, вірменський спеціаліст мало що міг змінити в тій ситуації. Одним з найкращих матчів "сталеварів" під його керівництвом стала битва із Шахтарем, який забив переможний гол аж на 90+6-й хвилині – тобто, витискати максимум із слабеньких колективів в поєдинках проти грандів Мелікян вміє. Цією думкою "містяни" й багатіють.

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Останнім часом Львів грав у занадто простий і повільний футбол, як для команди з купою бразильців. Так, у кадровому плані цей колектив явно не рівний тому, який бив Динамо у минулому сезоні, однак він і не настільки слабкий, щоб йти на останній позиції в турнірній таблиці – проблема виключно ігрова. Юрій Бакалов у свій час починав роботу на чолі "містян" зі ставки на надійність позаду, поступово додавши і в атаці; можливо, так буде діяти і Мелікян, який має реному кризового менеджера. В будь-якому випадку, сьогодні Львову буде дуже важко, хоча призначення нового тренера завжди додає футболістам мотивації.

Попередній матч. 03.08.2019. 2-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Львів – Динамо – 0:3

Голи: Буяльський, 45+1, 45+3, Де Пена, 52

Кадрова ситуація

Травмовані: Бурда, Бойко, Кадірі, Буяльський (Динамо)

Дискваліфіковані: Ренан Абнер – Шепелєв

Орієнтовні склади на матч Динамо – Львів

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Гармаш – Караваєв, Циганков, Де Пена – Соль

Львів: Сарнавський – Квасний, Братков, Борзенко, Люлька – Мартан, Приймак – Богунов, Пернамбуко, Педро – Шина

"Родзинки" матчу:

– Чинна гольова серія Динамо в УПЛ розпочалася 28 квітня цього року саме в матчі зі Львовом і триває 19 ігор (34 м’ячі).

– Безвиграшний серіал Львова в УПЛ триває вже 7 матчів (2 нічиї та 5 поразок).

– Безгольова гостьова серія Львова в УПЛ триває 271 хвилину.

– 420-й домашній матч Динамо в УПЛ, у тому числі 40-й при Олексію Михайличенку.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Львів поки що занадто слабенький, щоб тягатися з Динамо, хоча навряд чи киянам буде аж надто просто. "Містяни" закриються й змусять суперника довго й нудно ламати власну оборону – щоправда, тиждень тому Десна розламала її за 56 секунд першого тайму. Так чи інакше, перемогу повинно здобути Динамо. Будь-який інший результат стане величезною сенсацією.

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