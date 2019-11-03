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Динамо должно настраиваться на Львов так, как на Шахтер, – Саленко

14:04 57 Читати українською
Динамо должно настраиваться на Львов так, как на Шахтер, – Саленко
Динамо примет Львів / фото из открытых источников

Бывший нападающий киевского Динамо Олег Саленко считает, что у подопечных Алексея Михайличенко не возникнет проблем со Львовом в матче 13-го тура УПЛ.

 

"Главное сейчас – добиться положительного результата. После поединка с Шахтером команда находится в хорошем тонусе. Нужно играть в такой же футбол, как с "горняками" в Кубке Украины, и забитые голы придут.

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Нужно настраиваться на Львов, как на Шахтер или на матч Лиги Европы – выходить и высоко прессинговать, давить на соперника, держать мяч. Главное – не расслабляться после первого забитого мяча. Продолжать в том же темпе играть. Если парочку забьют – можно начинать играть в свой футбол.

Я вижу, что в команде налаживаются связи, это очень пригодится в чемпионате Украины. По поводу ротации, то будет две-три замены по сравнению с кубковым матчем. Состав наиграется, и Алексей Михайличенко не будет делать кардинальных изменений.

Думаю, будет счет 2:0 или 3:0. Больше не нужно – команда должна играть в футбол, который нравится болельщикам", – цитирует Саленко 1927.kiev.ua.

Напомним, Динамо примет Львов в рамках 13-го тура УПЛ. Матч состоится сегодня на НСК Олимпийский, начало – в 17:00.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Львов Олег Саленко
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