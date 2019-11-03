Сабо назвав головну небезпеку для Динамо після перемоги над Шахтарем

Колишній наставник київського Динамо Йожеф Сабо поділився очікуваннями від протистояння "біло-синіх" з Львовом у 13-му турі УПЛ.

"Львів вже розвалився як клуб. В останніх шести матчах львів'яни забили три голи – про що тут можна говорити?

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Так, кияни після кубкового матчу будуть втомлені, але буде і ротація. Найголовніше для гравців Динамо – не "злітати до небес", від того, що переграли Шахтар. Це важлива перемога, але вони всього лише вийшли в наступний етап Кубка України. Тепер потрібно перегравати Львів.

Як би там не було, не будемо заздалегідь говорити про три очки. Як тільки отримають, тоді і привітаємо з перемогою. У кожному матчі потрібно здобувати три очки і потім знову чекати на Шахтар. Але розрив у 10 пунктів – це занадто багато. Хто ще може забрати очки у "гірників"? Можливо, Зоря. Більше ніхто", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо прийме Львів у рамках 13-го туру УПЛ. Матч відбудеться сьогодні на НСК Олімпійський, початок – о 17:00.

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