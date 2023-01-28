Динамо і Марібор зустрічаються у другому для команди Луческу спарингу на турецьких зборах. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Динамо розгромно програло Рапіду свій перший поєдинок у новому році. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Марібор у цій новині, стартує о 16:00. Четверта команда Словенії не програвала ось уже 10 матчів поспіль. Зокрема, виграла 2 з 3 спарингів у 2023 році. У цій серії "фіолетові" здобули 8 перемог і лише двічі зіграли внічию.

Динамо програло перший матч у 2023 році – повний розгром, плачевна гра і лише 1 гравець на позитиві

Мірча Луческу залишив лише трьох гравців з основи першого матчу на зборах. Руслан Нещерет зберіг місце у воротах, Денис Попов – у захисті, Сергій Сидорчук – у середній лінії. Повертаються до складу Артем Бєсєдін та Олександр Тимчик. Відзначаємо одночасну появу Олександра Яцика, Антона Царенка, Самба Діалло та Назара Волошина, які ще донедавна феєрили у молодіжці.

Стартовий склад Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Яцик – Волошин, Царенко, Діалло – Бєсєдін