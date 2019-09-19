Динамо – Мальме: анонс матчу Ліги Європи

Київське Динамо приймає шведський Мальме в першому турі групового раунду Ліги Європи 2019/20. Анонс матчу читайте на "Футбол 24".

Динамо – Мальме

19 вересня, 19:55. Київ, НСК Олімпійський

Головний арбітр: Александар Ставрєв (Північна Македонія)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Останнім часом кризою Динамо нікого не здивуєш, але зараз київська команда впала настільки низько, що на сполох б'ють найбільші оптимісти. Після вильоту з Ліги чемпіонів керівництво змінило тренера – на місце Олександра Хацкевича прийшов Олексій Михайличенко.

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Втім, ситуація не покращилася, футболісти навіть не пережили емоційний сплеск від такої перестановки. Безвиграшна серія Динамо досягла 6 матчів, "біло-сині" встановили низку антирекордів. Найгірше, що немає тенденції до покращення, не видно, завдяки чому результати можуть піти вгору.

У Динамо проблеми зі всім: жахливий вихід з оборони, позиційні атаки не доводяться до ударів, структура пресингу просто відсутня. Ні зміна схеми, ні ротація групи атаки від Михайличенка не приносять користі. Кияни втрачають очки в матчах з Олімпіком і Зорею, програють Десні, а не виникає відчуття сенсації – все закономірно. Навіть суперечливо незараховані голи у двох попередніх поєдинках не можуть слугувати виправданням.

До старту в Лізі Європи Динамо підходить на 6 місці в УПЛ з 13-очковим відставанням від лідера. Олексій Михайличенко визнає провал, просить вибачення у вболівальників і запевняє, що далі буде краще. З таким твердженням важко не погодитися – недільна поразка від Десни на Олімпійському виглядає абсолютним дном, знизу не постукають.

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Головний тренер сказав, що після цього важливо відновитися психологічно. Сергій Сидорчук розкрив деталі – команда мала серйозну чоловічу розмову з розбором польотів. Можна повірити капітану, що вона завершилася успішно. На передматчевому тренуванні панувала позитивна атмосфера: футболісти отримували задоволення від вправ, Гармаш жартував, Вербіч і Кендзьора натхненно намагалися один одного перевершити.

Мальме навпаки зараз на ходу: за 23 тури чемпіонату Швеції команда зазнала лише двох поразок. Суперник Динамо йде на третьому місці Аллсвенскан, зберігаючи шанси на чемпіонство – 3 очки відставання від лідера. Настрій перед виїздом у Київ хороший, адже цього вікенду вдалося обіграти Норчепінг.

Мальме – кваліфікована команда, не слабша за попередніх опонентів Динамо на внутрішній арені. Середній вік колективу – майже 30 років. Це водночас козир (досвід) і недолік (вразливість до швидких атак) "блакитних". Серед лідерів Мальме потрібно виділити капітана Маркуса Розенберга, який пограв за Вердер, Аякс і Вест Бромвіч.

На шляху до групового етапу Ліги Європи шведи пройшли 4 раунди кваліфікації, вибивши Баллімена Юнайтед, Домжале, Зріньскі та Бней Єгуда. Розенберг у цих поєдинках забив 5 голів – він небезпечний навіть у свої 36.

Головне досягнення в історії Мальме – вихід у фінал Кубка чемпіонів-1978/79, де титул забрав Ноттінгем Форест. На шляху до того мюнхенського фіналу шведи вибили з турніру Динамо (нічия 0:0 в Україні та перемога 2:0 вдома). Суперники зустрічалися в новітній історії пів року тому на зимових тренувальних зборах – спаринг завершився нульовою нічиєю.

Динамо точно не допоможе в центрі оборони дискваліфікований Микита Бурда. Денис Попов повертається до тренувань, але сьогодні не зіграє. Тому пару Тамашу Кадару складе або Артем Шабанов, або Сергій Сидорчук. Не з'явиться на полі Міккел Дуелунд, в якого рецидив травми. Натомість інший атакувальний хавбек Микола Шапаренко працює в загальній групі.

Скоріш за все, будуть зміни в опорній зоні киян. В останніх матчах там виходив Мохаммед Кадірі, однак вчорашнє тренування він пропустив. Інтригує також лівий фланг атаки, де за місце в основі з Беньяміном Вербічем бореться найкращий гравець команди на цей момент Карлос Де Пена. А ще є Жерсон Родрігес – люксембуржець також може зміститися на фланг, враховуючи повернення в центр атаки Артема Бєсєдіна та наявність Франа Соля.

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Орієнтовні склади команд

Динамо: Бойко – Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко – Шепелєв – Циганков, Буяльський, Гармаш, Вербіч – Бєсєдін.

Мальме: Далін – Ларссон, Бенгтссон, Сафарі – Бергет, Крістіансен, Башіру, Левіцкі, Ріекс – Розенберг, Антонссон.

Слова тренерів

Олексій Михайличенко, головний тренер Динамо:

Ми заслужили на таке ставлення від вболівальників. Тільки своєю грою можемо повернути їхню довіру. Фізичний стан футболістів, на мою думку, дозволяє досягати результату. Кожному пропущеному голу передує як мінімум три помилки. Шкода, що зараз нас за кожну помилку карають, а ми – пробачаємо суперникам. Має бути навпаки.

Уве Рьослер, головний тренер Мальме:

Сподіваюся, що нам вдасться провести хороший матч на фантастичному стадіоні з однією з найсильніших команд Європи. Динамо посідає в рейтингу 25-е місце, поряд з Бешикташем. Якщо нам пощастить, то можемо зіграти добре. Так, ми не є фаворитами, але це, може, не так вже й погано.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1