Динамо – Лугано: стартові склади на матч Ліги Європи

Динамо приймає Лугано у матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи. Склади команд та онлайн-трансляція – у цій новині.

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Лугано на "Футбол 24", розпочався о 19:55 за київським часом. У прямому ефірі гру покаже канал "Футбол 1". Перед вирішальним матчем групи кияни займають третю позицію (6 очок), Мальме – другий (8), а Копенганен – перший (9). Щоб пробитись у плей-офф, незалежно від результату наших суперників в Данії, киянам потрібно перемагати з різницею у два м'ячі.

Динамо – Лугано: анонс матчу Ліги Європи

Склади команд:

Динамо: Бущан – Кендзьора, Кадар, Попов, Миколенко – Шепелєв, Буяльський, Караваєв, де Пена – Циганков – Бесєдін

Запасні: Бойко, Сирота, Шапаренко, Цітаішвілі, Андрієвсский, Гармаш, Соль

Лугано: Да Коста – Яо, Дапрела, Сульмоні, Обексер – Гвідотті, Кустодіо, Ловріч – Араторе, Холендер, Дальмонте

Запасні: Бауман, Міят Маріч, Боттані, Лаванши, Вечеї, Сасере, Чрінгой

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