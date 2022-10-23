Поєдинок між Динамо та Ворсклою є центральним у турі за статусом команд, однак в турнірному плані даний матч можна назвати зустріччю середняків. Кияни здобули всього три перемоги у чемпіонаті при трьох поразках, а полтавці взагалі йдуть у двох залікових балах від четвірки аутсайдерів. "Біло-сині" тримаються на восьмій позиції у реальній таблиці, що на одну сходинку вище за місце в таблиці очікуваних очок – щоправда, у гранда є дві гри в запасі.

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Підопічні Мірчі Луческу нині перебуває у явній кризі. У Лізі Європи команда програли чотири рази поспіль, а в УПЛ вона тричі пропускала по три голи – кривдниками стали СК Дніпро-1 (0:3), Зоря (2:3) та Шахтар (1:3). Серія у три поспіль перемоги перед поразкою в Класичному не повинна вводити в оману. Динамівці виграли хоч і заслужено, але з купою проблем.

Головною з ним є робота в атаці "Біло-сині" йдуть четвертими з кінця за середньою гостротою удару й десятими за відсотком конвертації пострілів у голи. Що і говорити, коли за шість матчів настільки потужний колектив награв всього на 7,66 xG, а забив менше за Рух? Кияни створюють дуже мало якісних моментів, що пов'язано із кадровим дисбалансом і слабкою пасовою грою.

Проблеми з просуванням м'яча особливо яскраво проявляють у Лізі Європи, де динамівців інтенсивно пресингують. Під тиском підопічні Мірчі Луческу починають губитись, що виливається у купу обрізок. Хоча і без нажиму суперника футболісти Динамо регулярно допускають фантастичні помилки. В УПЛ рівень спротиву інший, тож і точність пасів краща – однак сьогодні історія з єврокубків ризикує повторитись.

Ворскла за інтенсивністю пресингу та єдиноборств є найкращою командою чемпіонату. Полтавці щільно й грамотно тиснуть при роботі без м'яча – у швидкі відбирання на чужій половині поля вступають навіть центрбеки. Подальші атаки/контратаки "зелено-білі" намагаються розігрувати швидко, за 3-4 передачі, однак точність пасів з просуваннями та конкретно в останню третину поля є однією з найкращих у чемпіонаті.

Щонайголовніше, ці просування виливаються в купу дотиків у штрафному (йдуть у топ-2 УПЛ) та пострілів з його меж (64). При цьому моментів вистачає – за середньою гостротою удару Ворскла лідирує в чемпіонаті. Картина цілком відповідає ігровому стилю Віктора Скрипника й навіть виглядає дещо кращою, ніж у Зорі – як наслідок, у таблиці очікуваних показників його підопічні йдуть на четвертій позиції й тримаються у топ-3 за очікуваними голами.

В реальності ж у "зелено-білих" лише 7 залікових балів у активі. У перших чотирьох турах колектив набрав всього одне очко, а нинішня серія поразок нараховує два матчі – і це при тому, що в суперниках не було грандів. В чому ж причина фіаско?

Проблемою ворсклян є загальна нестабільність і слабка оборона. Практично в кожному матчі полтавців можна спостерігати один і той же сюжет – підопічні Віктора Скрипника набивають шалені показники в одному таймі, але начисто провалюють інший. Або ж втрачають контроль над грою в середині зустрічі, забираючи старт і ендшпіль. При цьому суперники награли аж на 12 очікуваних голів біля воріт Різника (у якого сезон поки що дуже невиразний), а забили 13 реальних.

З цим можна було б жити, якби Ворскла реалізовувала свої моменти, але команда недозабила вже 5,22 голів (найбільший недобір серед усіх команд УПЛ). Лише п'ять клубів в УПЛ мають гіршу реалізацію, однак усі вони й моменти створюють жахливі – а от у полтавців вони є! Рано чи пізно ця статистика підрівняється, тож Динамо не варто розслаблятись.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бойко, Шапаренко, Супряга, Бущан (Динамо)

Дискваліфіковані: Забарний (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Ворскла

Динамо: Нещерет – Кендзьора, Попов, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Гармаш – Ванат

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Зайков, Кравець – Скляр – Олійник, Юрченко, Сефері – Марлісон, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекери вважають Динамо однозначним фаворитом пари. Чи то через статус команд, чи то через останні результати ворклян. На нашу думку, все набагато складніше.

Ворскла точно здатна дата бій киянам. У підопічних Мірчі Луческу шалені проблеми з концентрацією в обороні та просуванням м'яча під пресингом, а полтавці дуже швидко й часто заходять у штрафний – і створюють хороші моменти. В таких умовах цілком можна сподіватись на взяття воріт "біло-синіх". Ворсклу в принципі треба сприймати, як потужного претендента на топ-3, адже за всіма очікуваними показниками так і є.

Втім, оборона у полтавців дуже слабенька. Динамо ж у останніх матчах демонстрували певні ознаки оздоровлення – матч із Шахтарем так і зовсім можна назвати нічийним по грі. Кияни мають величезний досвід стримування потужних атак і виживання під інтенсивним пресингом суперника. Так, є проблеми з виходом у атаку під тиском, але надзвичайно висока лінія оборони Ворскли та її низька надійність мають спростити завдання.

Зрештою, варто не забувати і про нестабільність полтавців. Враховуючи всі ці фактори, ми ризикнемо поставити на перемогу Динамо, хоча нічия також є досить вірогідною.

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