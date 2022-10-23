Поединок между Динамо и Ворсклой является центральным в туре по статусу команд, однако в турнирном плане данный матч можно назвать встречей середняков. Киевляне одержали всего три победы в чемпионате при трех поражениях, а полтавчане вообще идут в двух зачетных баллах от четверки аутсайдеров. "Бело-синие" держатся на восьмой позиции в реальной таблице, что на одну ступеньку выше места в таблице ожидаемых очков – правда, у гранда есть две игры в запасе.

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Подопечные Мирчи Луческу нынче пребывает в явном кризисе. В Лиге Европы команда проиграли четыре раза подряд, а в УПЛ она трижды пропускала по три гола – обидчиками стали СК Днепр-1 (0:3), Заря (2:3) и Шахтер (1:3). Серия в три подряд победы перед поражением в Классическом не должна вводить в заблуждение. Динамовцы выиграли хоть и заслуженно, но с кучей проблем.

Главной из них является работа в атаке "Бело-синие" идут четвертыми с конца по средней остроте удара и десятыми по проценту конвертации выстрелов в голы. Что и говорить, когда за шесть матчей столь мощный коллектив наиграл всего на 7,66 xG, а забил меньше Руха? Киевляне создают очень мало качественных моментов, что связано с кадровым дисбалансом и слабой пасовой игрой.

Проблемы с продвижением мяча особенно ярко проявляют в Лиге Европы, где динамовцев интенсивно прессингуют. Под давлением подопечные Мирчи Луческу начинают теряться, что выливается в кучу обрезок. Хотя и без давления соперника футболисты Динамо регулярно допускают фантастические ошибки. В УПЛ уровень сопротивления другой, поэтому и точность пасов лучше – однако сегодня история с еврокубков рискует повториться.

Ворскла по интенсивности прессинга и единоборств является лучшей командой чемпионата. Полтавчане плотно и грамотно давят при работе без мяча – в быстрые отборы на чужой половине поля вступают даже центрбеки. Дальнейшие атаки/контратаки "зелено-белые" стараются разыгрывать быстро, за 3-4 передачи, однако точность пасов с продвижениями и конкретно в последнюю треть поля является одной из лучших в чемпионате.

Самое главное, эти продвижения выливаются в кучу касаний в штрафной (идут в топ-2 УПЛ) и выстрелов из ее пределов (64). При этом моментов хватает – по средней остроте удара Ворскла лидирует. Картина вполне соответствует игровому стилю Виктора Скрипника и даже выглядит несколько лучше, чем у Зари – как следствие, в таблице ожидаемых показателей его подопечные идут на четвертой позиции и держатся в топ-3 по ожидаемым голам.

В реальности же у "зелено-белых" лишь 7 зачетных баллов в активе. В первых четырех турах коллектив набрал всего одно очко, а нынешняя серия поражений насчитывает два матча – и это при том, что в соперниках не было грандов. В чем же причина фиаско?

Проблемой ворсклян является общая нестабильность и слабая оборона. Практически в каждом матче полтавчан можно наблюдать один и тот же сюжет – подопечные Виктора Скрипника набивают бешеные показатели в одном тайме, но вчистую проваливают другой. Или же теряют контроль над игрой в середине встречи, забирая старт и эндшпиль. При этом соперники наиграли аж на 12 ожидаемых голов у ворот Ризныка (у которого сезон пока что очень невыразительный), а забили 13 реальных.

С этим можно было бы жить, если бы Ворскла реализовывала свои моменты, но команда недозабила уже 5,22 голов (самый большой недобор среди всех команд УПЛ). Только пять клубов в УПЛ имеют худшую реализацию, однако все они и моменты создают ужасные – а вот у полтавчан они есть! Рано или поздно эта статистика подравняется, поэтому Динамо не стоит расслабляться.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бойко, Шапаренко, Супряга, Бущан (Динамо)

Дисквалифицированы: Забарный (Динамо)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Ворскла

Динамо: Нещерет – Кендзера, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Гармаш – Ванат

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Зайков, Кравец – Скляр – Олейник, Юрченко, Сефери – Марлисон, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры считают Динамо однозначным фаворитом пары. То ли из-за статуса команд, то ли из-за последних результатов ворклян. По нашему мнению, все гораздо сложнее.

Ворскла точно способна дать бой киевлянам. У подопечных Мирчи Луческу огромные проблемы с концентрацией в обороне и продвижением мяча под прессингом, а полтавчане очень быстро и часто заходят в штрафную – и создают хорошие моменты. В таких условиях вполне можно надеяться на взятие ворот "бело-синих". Ворсклу в принципе надо воспринимать, как мощного претендента на топ-3, ведь по всем ожидаемым показателям так и есть.

Впрочем, оборона у полтавчан очень слабенькая. Динамо же в последних матчах демонстрировали определенные признаки оздоровления – матч с Шахтером так и вовсе можно назвать ничейным по игре. Киевляне имеют огромный опыт сдерживания мощных атак и выживания под интенсивным прессингом соперника. Да, есть проблемы с выходом в атаку под давлением, но чрезвычайно высокая линия обороны Ворсклы и ее низкая надежность должны упростить задачу.

В конце концов, не стоит забывать и о нестабильности полтавчан. Учитывая все эти факторы, мы рискнем поставить на победу Динамо, хотя ничья также является достаточно вероятной.

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