Як Соль змарнував чудову нагоду забити дебютний м'яч за киян у відеоогляді матчу Динамо – Мальме – 0:0

Динамо розійшлося миром з Мальме у передостанньому контрольному матчі на зборах в Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Мальме.

Товариський матч

Динамо – Мальме – 0:0

Київське Динамо зіграло в безгольову нічию з Мальме в рамках підготовки команди до другої частину сезону на зборах в Іспанії. Поєдинок видався не надто щедрим на гольові моменти.

Динамо розписало нічию з Мальме у передостанньому матчі киян на зборах в Іспанії

На 46-й хвилині було небезпечно біля воріт Бойка, але захисники ліквідували загрозу. На екваторі другого тайму Циганков заробив небезпечний штрафний, Віктор взявся пробивати по воротах – м'яч влучив у стінку. Вже через хвилину капітан Динамо потужно пробив, але удар вдалося парирувати гокіперу Мальме.

Прекрасну нагоду забити дебютний гол мав Соль, але він не зумів влучити у ворота з кількох метрів на останніх хвилинах. В підсумку поєдинок завершився з рахунком 0:0.