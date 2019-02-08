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Як Соль змарнував чудову нагоду забити дебютний м'яч за киян у відеоогляді матчу Динамо – Мальме – 0:0

20:05 140 Читать на русском
Як Соль змарнував чудову нагоду забити дебютний м'яч за киян у відеоогляді матчу Динамо – Мальме – 0:0
Динамо – Мальме – 0:0 – відеоогляд матчу

Динамо розійшлося миром з Мальме у передостанньому контрольному матчі на зборах в Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Мальме.

Товариський матч

Динамо – Мальме – 0:0

Київське Динамо зіграло в безгольову нічию з Мальме в рамках підготовки команди до другої частину сезону на зборах в Іспанії. Поєдинок видався не надто щедрим на гольові моменти.

Динамо розписало нічию з Мальме у передостанньому матчі киян на зборах в Іспанії

На 46-й хвилині було небезпечно біля воріт Бойка, але захисники ліквідували загрозу. На екваторі другого тайму Циганков заробив небезпечний штрафний, Віктор взявся пробивати по воротах – м'яч влучив у стінку. Вже через хвилину капітан Динамо потужно пробив, але удар вдалося парирувати гокіперу Мальме.

Прекрасну нагоду забити дебютний гол мав Соль, але він не зумів влучити у ворота з кількох метрів на останніх хвилинах. В підсумку поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Товариські матчі

Динамо - Мальме: П'ятниця 08 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
0 : 0
Мальме
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Відеоновини Динамо Динамо Товариські матчі Мальме Мальме Динамо - Мальме
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