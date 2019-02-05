Ліга Європи: Динамо оголосило заявку на плей-офф турніру

Київське Динамо подало список гравців, які зможуть взяти участь у плей-офф Ліги Європи.
Воротарі: Георгій Бущан, Володимир Маханьков, Денис Бойко, Артур Рудько
Захисники: Віталій Миколенко, Сідклей, Йосіп Піваріч, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзьора
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вітор Буено, Микита Кравченко, Віталій Буяльський, Георгій Цітаішвілі, Євген Смирний, Ахмед Алібеков, Міккел Дуелунд
Нападники: Фран Соль, Артем Бєсєдін, Назарій Русин, Владислав Супряга
Шахтар оприлюднив заявку для участі в 1/16 фіналу Ліги Європи – Соломон та Бондаренко у списку
Відзначимо, що із заявки зник Микола Морозюк, який перейшов у Різеспор, а також Владислав Калітвінцев, який покинув киян у статусі вільного агента.
Нагадаємо, Динамо зіграє з Олімпіакосом у 1/16 фіналу Ліги Європи, перший поєдинок відбудеться 14 лютого, матч-відповідь проведуть 21 лютого.
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