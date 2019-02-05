Ліга Європи: Динамо оголосило заявку на плей-офф турніру

Київське Динамо подало список гравців, які зможуть взяти участь у плей-офф Ліги Європи.

Воротарі: Георгій Бущан, Володимир Маханьков, Денис Бойко, Артур Рудько

Захисники: Віталій Миколенко, Сідклей, Йосіп Піваріч, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзьора

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вітор Буено, Микита Кравченко, Віталій Буяльський, Георгій Цітаішвілі, Євген Смирний, ​​Ахмед Алібеков, Міккел Дуелунд

Нападники: Фран Соль, Артем Бєсєдін, Назарій Русин, Владислав Супряга

Шахтар оприлюднив заявку для участі в 1/16 фіналу Ліги Європи – Соломон та Бондаренко у списку

Відзначимо, що із заявки зник Микола Морозюк, який перейшов у Різеспор, а також Владислав Калітвінцев, який покинув киян у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Олімпіакосом у 1/16 фіналу Ліги Європи, перший поєдинок відбудеться 14 лютого, матч-відповідь проведуть 21 лютого.

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