Мабуть, найскладніше випробування Луческу за місяці в Києві. Де дивитися матч Динамо – Шахтар онлайн? Пряма трансляція на каналі "2+2". Крім цього, гру показують Youtube-канали Football Hub (о 16:00 там стартує передматчева студія) та київського клубу. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Шахтар на "Футбол 24", стартує о 17:00. Динамо залишилося без 15 гравців основного складу: 3 травмовані та 12 заражених коронавірусом. Відтак на лаві запасних киян лише 19-річний воротар молодіжки і 4 польові гравці, двоє з яких ще не грали в офіційних матчах сезону. Команда Луческу очолює УПЛ, пройшовши 8 турів без поразок. Підопічні Каштру відстали на 4 бали, але теж нікому не програвали у чемпіонаті.

Динамо – Шахтар: анонс і прогноз на матч УПЛ

Динамо – Шахтар: дивитись матч онлайн – трансляція 8 11 2020

Динамо: Нещерет – Кендзьора, Забарний, Попов, Шабанов – Андрієвський, Сидорчук (к) – Циганков, Буяльський, Жерсон – Вербіч

Запасні: Моргун, Сирота, Де Пена, Клейтон, Русин

Шахтар: Трубін – Додо, Хочолава, Матвієнко, Корнієнко – Степаненко (к), Антоніо – Тете, Марлос, Тайсон – Мораєс

Запасні: Пятов, Сіпріано, Болбат, Бондар, Майкон, Коваленко, Соломон, Патрік, Фернандо