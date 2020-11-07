Київське Динамо приймає донецький Шахтар 8 листопада в дев'ятому турі УПЛ 2020/21. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – Шахтар відбудеться у неділю, 8 листопада, в Києві на НСК Олімпійський. Команди зіграють без глядачів через складну епідеміологічну ситуацію в столиці. Початок гри 9 туру української Прем'єр-ліги – о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Динамо – Шахтар: де дивитися матч УПЛ

Поєдинок Динамо – Шахтар у прямому ефірі можна дивитися на каналі "2+2", починаючи з 16:55. Також трансляція з "2+2" буде доступна на офіційному сайті телекомпанії та через сервіс MEGOGO.

Онлайн матч Динамо – Шахтар можна безкоштовно подивитися на Youtube-каналі Football Hub. Перед грою там же о 16:00 стартує спеціальна студія з експертами, яка анонсує матч.

Офіційний Youtube-канал київського Динамо теж транслюватиме домашній матч з Шахтарем безкоштовно в прямому ефірі. Щоправда, із затримкою в 4 хвилини.

Недільне Класичне – це зустріч чинного чемпіона України та поточного лідера УПЛ. Динамо випереджає Шахтар на 4 очки та збереже лідерство навіть у випадку поразки. На тижні обидві команди зіграли в Лізі чемпіонів: Шахтар ганебно влетів Борусії М, а Динамо поступилося Барселоні. Попередня зустріч українських грандів завершилася перемогою киян в Суперкубку.

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