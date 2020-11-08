Пожалуй, самое сложное испытание Луческу за месяцы в Киеве. Где смотреть матч Динамо – Шахтер онлайн? Прямая трансляция на канале "2+2". Кроме этого, игру показывают Youtube-каналы Football Hub (в 16:00 там стартует предматчевая студия) и киевского клуба. Матч, как онлайн-трансляция – Шахтер на "Футбол 24", стартует в 17:00. Динамо осталось без 15 игроков основного состава: 3 травмированных и 12 подхвативших коронавирус. Так что на скамейке запасных киевлян только 19-летний вратарь молодежки и 4 полевых игрока, двое из которых еще не играли в официальных матчах сезона. Команда Луческу возглавляет УПЛ, пройдя 8 туров без поражений. Подопечные Каштру отстали на 4 балла, но тоже никому не проигрывали в чемпионате.

Динамо – Шахтер: анонс и прогноз на матч УПЛ

Динамо – Шахтер: смотреть матч онлайн – трансляция 8 11 2020

Динамо: Нещерет – Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов – Андриевский, Сидорчук (к) – Цыганков, Буяльский, Жерсон – Вербич

Запасные: Моргун, Сирота, Де Пена, Клейтон, Русин

Шахтер: Трубин – Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко – Степаненко (к), Антонио – Тете, Марлос, Тайсон – Мораес

Запасные: Пятов, Сиприано, Болбат, Бондарь, Майкон, Коваленко, Соломон, Патрик, Фернандо