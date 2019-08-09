Динамо – Шахтар: прогноз на Класичний матч УПЛ

Київське Динамо та донецький Шахтар зійдуться у поєдинку 3-го туру Прем'єр-ліги. Який прогноз на матч, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться 10 серпня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок гри о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Динамо – Шахтар, прогноз букмекерів на матч української Прем'єр-ліги:

Фахівці компанії Фаворит Спорт віддають перевагу донеччанам. На перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 2,25. Натомість в успіх команди Олександра Хацкевича тут вірять менше – 3,00 на перемогу киян, а вірогідність нічиєї оцінюється балом 3,65.

Трохи рівнішими шанси команд вбачають у конторі Парі-Матч. Коефіцієнт на перемогу Динамо становить 2,80, а Шахтаря – 2,50. На потенційну нічию у Класичному можна поставити з балом 3,35.

Схожі коефіцієнти пропонує і МарафонБет: фаворитом із мінімальним відривом є "гірники" з коефіцієнтом 2,52, а бал на перемогу киян становить 2,82. Більше від інших компаній тут вірять у нічию – коефіцієнт 3,25.

Нагадаємо, що Динамо та Шахтар вже зустрічалися на старті сезону в рамках Суперкубка України. Тоді вольову перемогу відсвяткували "динамівці" – 2:1.

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