Динамо – Шахтер: прогноз на Классический матч УПЛ

Киевское Динамо и донецкий Шахтер сойдутся в поединке 3-го тура Премьер-лиги. Какой прогноз на матч подскажет "Футбол 24".

Поединок Динамо – Шахтер состоится 10 августа в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало игры в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Динамо – Шахтер, прогноз букмекеров на матч украинской Премьер-лиги:

Специалисты компании Фаворит Спорт отдают предпочтение донетчанам. На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 2,25. В то же время в успех команды Александра Хацкевича здесь верят меньше – 3,00 на победу киевлян, а вероятность ничьей оценивается баллом 3,65.

Немного ровными шансы команд видят в конторе Пари-Матч. Коэффициент на победу Динамо составляет 2,80, а Шахтера – 2,50. На потенциальную ничью в Классическом можно поставить с баллом 3,35.

Похожие коэффициенты предлагает и МарафонБет: фаворитом с минимальным отрывом являются "горняки" с коэффициентом 2,52, а балл на победу киевлян составляет 2,82. Больше других компаний здесь верят в ничью – коэффициент 3,25.

Напомним, что Динамо и Шахтер уже встречались на старте сезона в рамках Суперкубка Украины. Тогда волевую победу отпраздновали "динамовцы" – 2:1.

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