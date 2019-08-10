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Динамо – Шахтар: де дивитися матч УПЛ

10:04 392 Читать на русском
Динамо – Шахтар: де дивитися матч УПЛ
Динамо – Шахтар: де дивитися матч УПЛ 10.08.2019

Динамо прийме Шахтар в матчі 3-го туру УПЛ 2019/20. Де дивитись гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

 

Матч Динамо – Шахтар відбудеться 10 серпня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок гри 3-го туру УПЛ – о 17:00.

Динамо – Шахтар: прогноз на Класичний матч УПЛ

Поєдинок Динамо – Шахтар онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "2+2", починаючи з 16:55. "Футбол 24" також проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі грандів українського футболу.

У стартових двох турах УПЛ 2019/20 Динамо та Шахтар здобули по дві перемоги та лідирують в чемпіонаті України, набравши 6 очок.

Нагадаємо, нещодавно команди вже зустрічалися в матчі за Суперкубок України-2019. Динамо здобуло вольову перемогу завдяки голам Микити Бурди та Дениса Гармаша.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ

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